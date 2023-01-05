Нетаньяху: Израиль проведет ревизию в сфере международных отношений

На конференции в Иерусалиме Нетаньяху сказал, что израильские власти, в частности, займутся принятием мер против радикального ислама в регионе.
«Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того, чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы», — заявил премьер, которого цитирует пресс-служба правительства Израиля.
Биньямин Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», 29 декабря официально возглавил правительство Израиля. Он вернулся на пост премьера во главе блока крайне правых и ультраортодоксальных партий, что вызывает серьезные опасения у либеральной части израильского общества. На этом фоне на протесты вышли сотни людей, не согласные с планами новых министров.