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05:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Нетаньяху: Израиль проведет ревизию в сфере международных отношений

Снова возглавивший правительство Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна проведет ревизию в области международных отношений. Он пообещал, что Израиль «вместо бездействия будет продвигать активную, энергичную, ответственную и национальную политику».

Источник: Reuters

На конференции в Иерусалиме Нетаньяху сказал, что израильские власти, в частности, займутся принятием мер против радикального ислама в регионе.

Он также сказал о стремлении помешать «военному размещению» Ирана в Сирии и планах бороться с намерением Ирана создать ядерный арсенал.

«Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того, чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы», — заявил премьер, которого цитирует пресс-служба правительства Израиля.

Биньямин Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», 29 декабря официально возглавил правительство Израиля. Он вернулся на пост премьера во главе блока крайне правых и ультраортодоксальных партий, что вызывает серьезные опасения у либеральной части израильского общества. На этом фоне на протесты вышли сотни людей, не согласные с планами новых министров.

Лаура Кеффер

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