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08:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме призвали ввести в России госзаказ на единую школьную форму

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила РИА Новости, что в РФ необходимо предусмотреть систему госзаказа на покупку единой школьной формы, при этом образец для нее должны придумать сами дети, а за основу можно взять форму из СССР.

Источник: © РИА Новости

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов в ходе правительственного часа в Госдуме высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях. Позже министерство на площадке своего Telegram-канала провело опрос по этой теме — более 80% участников посчитали, что школьная форма необходима.

«Если это ляжет бременем на плечи родителей, то что такое эта единая форма. Я уверена, что начинать надо будет с помощи производителей, с государственного заказа, с тем, чтобы государство пусть не на сто процентов, но софинансировало», — заявила Останина.

При этом парламентарий отметила, что к работе по созданию единой школьной формы должно подключиться не только профильное министерство или, например, законодатели, но и сами дети — школьники-дизайнеры. Для этого она предложила провести «дефиле детей-дизайнеров»: «Надо предложить им создать свои варианты школьной формы и исходя из этого уже самих детей спросить, что им понравилось больше». Как поделилась Останина, к такой работе планируется подключить и сам комитет Думы — возможно, провести встречи со школьным и родительским сообществами.

Для создания единого образца формы для учащихся можно было бы использовать образец школьной формы как в СССР, но изменить его исходя «из требований и вызовов времени», отметила она.

«Думаю, что мы, не отходя от традиций, заложенных в советский период, в соответствии уже с требованиями и вызовами времени, можем каким-то образом видоизменить эту школьную форму — возможно парадная будет не только белый фартук или черный низ белый верх, может, дети сами для себя сочинят какие-нибудь жилеты, симпатичные новомодные куртки и бомберы», — считает она.

Отдельно она предложила предусмотреть варианты школьной формы (в рамках единого образца) для южных регионов — «облегченные», и утепленные варианты — для северных.

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