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12:37 (мск), источник: © РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, ситуацию на Украине и сирийский кризис, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Источник: © РИА Новости

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы», — сообщили в канцелярии.

Отмечается, что также была затронута российско-украинская тематика и сирийский кризис.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо предпринять конкретные шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов, особенно из (сирийских — ред.) Тель-Рифата и Манбиджа, и заявил, что режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

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