Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы», — сообщили в канцелярии.
Отмечается, что также была затронута российско-украинская тематика и сирийский кризис.
«Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо предпринять конкретные шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов, особенно из (сирийских — ред.) Тель-Рифата и Манбиджа, и заявил, что режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии», — сообщила канцелярия турецкого лидера.