Пашинян призвал отправить в Лачинский коридор международную миссию по сбору фактов

«Должен подчеркнуть также, что продолжительная блокировка Лачинского коридора все больше говорит о необходимости командировать в Нагорный Карабаха и коридор международную миссию по сбору фактов. Необходимо предпринимать усилия в этом направлении», — приводит его слова «Sputnik Армения».
Блокировка коридора длится уже 25 дней и каких-либо действий по ее снятию Баку так и не предпринял, отметил Пашинян, в связи с чем Ереван ожидает «более предметных» шагов от международного сообщества и России, взявшая на себя обязательство контролировать транспортную артерию силами миротворцами. Речь идет об одном из пунктов трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г.
В конце декабря стало известно, что Ереван обратился в Международный суд ООН, требуя от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор. В своем иске Армения указывает на то, что в НКР проживает порядка 120 000 этнических армян и признаков снятия блокады Азербайджаном на данный момент не видно. Запрос Еревана касается вопроса применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, отметили в самом суде.
С 12 декабря 2022 г. путь в сторону Нагорного Карабаха контролируют азербайджанцы — согласно официальной азербайджанской версии, там проводят свои акции экоактивисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов», требуя пропустить их к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирл. По их мнению, там Армения вела незаконную добычу ископаемых. Ереван, в свою очередь, заявляет о крайне напряженной гуманитарной ситуации, вызванной действиями Баку.
27 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил тему Лачинского коридора с премьером Армении Николом Пашиняном, ранее обвинившим российских миротворцев в неисполнении своих обязательств в Нагорном Карабахе. В Кремле добавили, что международные миротворцы, о которых просит Пашинян, могут привлекаться, если на это есть согласие всех сторон, т. е. не только Армении, но и Азербайджана. В Москве отметили также, что обеспокоены той напряженностью, которая возникла вокруг Лачинского коридора.