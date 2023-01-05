14:15 (мск), источник: ТАСС
В МО сообщили об уничтожении до 60 украинских военных на донецком направлении
Также уничтожены четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей противника.
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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, за сутки было уничтожено до 60 украинских военных. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей», — заявил Конашенков.