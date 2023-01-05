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19:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Советник главы офиса президента Украины отверг решение России установить перемирие

Поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине в связи с Рождеством является «лицемерием».

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и назвал условие, при котором Россия получит «временное перемирие».

«Лицемерие держите при себе», — написал господин Подоляк в Twitter (цитата по AFP).

Господин Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Решение принято в связи с призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие.

Мария Федотова

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