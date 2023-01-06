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Спецоперация на Украине
01:54 (мск), источник: © РИА Новости

Байден заявил о критической точке украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится «на критически важном этапе», США должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — сказал Байден в ходе заседания своего кабинета. Высказывания главы государства привел пул Белого дома.

Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные 3 миллиарда долларов. В его состав, предположительно, войдут 50 БМП.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре говорил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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