Антонов заявил о подстрекательстве США Украины поставками оружия

«Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — говорится в распространенном комментарии Антонова.
Как отметил дипломат, США несут ответственность за затягивание украинского конфликта. Вашингтон своими действиями демонстрирует, что не хочет политического урегулирования ситуации.
«Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют “попыткой взять передышку”. Всё это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами “до последнего украинца”, а судьба народа Украины американцев совсем не волнует», — заявил Антонов.
Кроме того, посол назвал передачу Украине БМП Bradley подтверждением того, что в США и не собирались прислушиваться к призывам РФ учесть возможные последствия «столь опасной линии Вашингтона».
Антонов считает, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых Украине вооружений уже давно нет и речи.
Накануне пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что 6 января США анонсируют новый план военной помощи Украине.
По словам Райдера, боевые машины пехоты (БМП) Bradley надежно защищены броней, а также обладают внушительной огневой мощью. Ожидается, что данные образцы военной техники обеспечат преимущество украинским боевикам.
Отмечается, что в поставки войдет около 50 БМП Bradley. Вашингтон намерен обучить украинских военнослужащих работе с данной техникой и дать им рекомендации по техобслуживанию.
Также сообщалось, что очередная поставка обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это будет самым большим пакетом помощи для Киева.
До этого, 30 декабря, директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов заявил «Известиям», что, по его мнению, правительство США рассматривает возможность отправки на Украину БМП Bradley, потому что иначе Киеву нечем будет воевать. По его словам, эти машины использовались в Ираке и других конфликтах. Он назвал БМП Bradley «достаточно современной боевой машиной».
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.