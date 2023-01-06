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08:13 (мск), источник: РБК

Макрон заявил об усталости от получающих сверхприбыль на энергокризисе

Поставщикам электроэнергии во Франции следует пересмотреть «чрезмерные контракты» на поставки электроэнергии малому бизнесу; ситуация, когда предприниматели получают завышенные в пять-десять раз счета на оплату является ненормальной и оскорбительной. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон на праздновании Богоявления в Елисейском дворце, передает Le Monde.

Источник: Reuters

«Я, как и вы, устал от того, что у нас есть люди, которые, основываясь на кризисе, получают чрезмерную прибыль», — рассказал Макрон.

Он подчеркнул, что «для наших Мясников, наших ремесленников, для всего нашего очень малого бизнеса, для всех тех, кто заключил чрезмерные контракты будем просить поставщиков энергии, прямо сейчас вернуться к каждому [из бизнесменов] и пересмотреть условия».

Президент указал, что все контракты, которые превышают установленные правительством цены (около €280 за МВт⋅ч) будут пересмотрены в январе.

Как указывает La Croix, летом цены на МВт⋅ч достигали €1 тыс., однако в конце декабря рухнули до €240. Это вызвало недовольство компаний, который были вынуждены продлевать контракты в течение года. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies за первое полугодие 2022 получила €18,3 млрд чистой прибыли — в три раза больше показателей 2021 года за этот же период, омтечает издание.

Крупнейший поставщик электроэнергии во Франции, компания EDF, заверила, что «рассмотрит возможность реализации такой меры (предложений Макрона. — РБК) как можно скорее».

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