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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: российские военные выдохнули, узнав про отказ Киева от перемирия

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что приказ президента Владимира Путина прекратить огонь на православное Рождество 7 января был проявлением христианского милосердия. Однако после того как президент Украины Владимир Зеленский отказался от перемирия, большинство российских военных «спокойно выдохнуло», так как стало «меньше проблем и лукавства».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Меньше проблем и лукавства», — заключил Медведев.

«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», — заключил Медведев в своем Telegram-канале.

Также он предположил, что на отказ Киева от временного прекращения огня повлияли западные лидеры.

С идеей рождественского перемирия выступил патриарх Кирилл. Владимир Путин после этого поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения и призвал украинскую сторону поступить так же. Само перемирие должно было продлиться 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января.

Западные лидеры и представители Киева выступили резко против. Так президент США Джо Байден высказал мнение, что таким образом Россия «пытается найти немного кислорода». Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сказал, что ЕС не доверяет объявленному прекращению огня. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

В Кремле вначале усомнились в том, что высказанный представителями украинских властей отказ поддерживает президент Владимир Зеленский. Однако ближе к полуночи в своем видеообращении он подтвердил, что не намерен давать приказ ВСУ прекратить огонь. Более того, Владимир Зеленский предположил, что Россия под предлогом перемирия готовится «к новой волне агрессии» против Украины и Европы.

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