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21:26 (мск), источник: ТАСС

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом свыше $3 млрд. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на регулярном брифинге в пятницу.

Источник: AP 2022

«Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объемом свыше $3 млрд», — сказала она.

По ее словам, различные средства на сумму $2,8 млрд будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы. Еще $225 млн, как отметила Жан-Пьер, будут потрачены на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил. Кроме того, новый пакет включает $682 млн для партнеров Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений.

Обучение ВСУ применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, оно будет идти в третьей стране — Белый дом.

Переброска американских БМП Bradley Украине потребует времени, но США постараются поставить их как можно скорее — Белый дом.

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