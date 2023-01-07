02:15 (мск), источник: РБК
США впервые отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
Зенитные ракеты Sea Sparrow будут интегрированы с системами «Бук», уточнила заместитель помощника главы Пентагона.
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США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Об этом говорится в обнародованном Пентагоном заявлении.
При этом американское Минобороны не уточнило точное число ракет, которое Вашингтон планирует отправить Киеву в рамках крупнейшего пакета военной помощи.
«Пакет включает ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны», — следует из заявления.
По словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лауры Купер, ракеты Sea Sparrow будут интегрированы с системами «Бук».
В очередной пакет военной помощи Украине также войдут:
Ранее, 6 января, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ.
Пакет также включает $682 млн для партнеров США по НАТО на восточном фланге для предоставления им оружия.
«В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации [президента США Джо] Байдена», — отметили в Пентагоне.
О том, что в очередной пакет войдут управляемые ракеты RIM-7, сообщали источники издания Politico.
Sea Sparrow — разработанная корпорацией Raytheon управляемая ракета класса «корабль — воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. По данным экспертов, новые версии ракеты способны разгоняться до скорости, вчетверо превышающей скорость звука, и поражать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 50 км. Усовершенствованные версии ракет используются ВМС и морской пехотой США, а также флотами других стран.
По данным Politico, украинские военные смогут запускать такие ракеты с наземных платформ. Источники издания сообщили, что для запуска Sea Sparrow удалось приспособить пусковые установки разработанных во времена СССР комплексов «Бук».