Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы

«Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года», — заявило посольство.
По его сведениям, решение об этом было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранных в 2015 году. «Мы глубоко сожалеем о том влиянии, которое это решение может оказать на наших венесуэльских сограждан в США», — добавили в дипмиссии.
В 2019 году несколько дипломатических представительств Венесуэлы в США перешли под контроль представителей Гуаидо, которого тогда венесуэльский парламент провозгласил временным президентом страны. Официальный Каракас призывал Вашингтон прекратить «незаконную оккупацию дипмиссий». На этом фоне в здание посольства в США обосновались активисты, которые заявляли о своей цели «защитить дипмиссию» от сторонников оппозиции.
После того, как американские власти поддержали Гуаидо, президент Венесуэлы Николас Мадуро в одностороннем порядке заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Вашингтон, в свою очередь, отверг этот шаг, подчеркнув, что не признает правительство Мадуро, а значит, и его полномочия по разрыву дипотношений с другими странами.
Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.