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09:52 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил православных верующих с Рождеством

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Он отметил роль церковных организаций в поддержке участников специальной военной операции (СВО).

Источник: РИА "Новости"

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления», — говорится в поздравлении. По словам президента, этот праздник также служит утверждению в обществе таких нравственных ориентиров и духовных ценностей, как сострадание, милосердие, справедливость и добро.

Путин отметил созидательный вклад, который Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии России вносят в сохранение исторической памяти РФ, единение общества, укрепление института семьи и воспитание молодежи. По его словам, церковные организации уделяют наиважнейшее внимание поддержанию межрелигиозного и межнационального согласия и мира в России. Они заботятся о нуждающихся в помощи, о воинах, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине. Как отметил президент, такая многогранная, большая, подвижническая работа заслуживает искреннего уважения.

Путин также пожелал всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, успехов, здоровья и всего наилучшего.

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