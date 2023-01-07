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13:04 (мск), источник: RT на русском

Лукашенко призвал власти сделать шаг навстречу уехавшим оппозиционерам

Властям Белоруссии нужно сделать шаг навстречу покинувшим страну оппозиционерам, которые осознали, что решение о поддержке протестов 2020 года было ошибочным, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Источник: AP 2022

«Настало время, когда мы, представители власти, и вы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, тысячи бежавших из республики обращаются к властям с просьбой принять их на Родине.

«Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда», — добавил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в стране, так как у неё нет народной поддержки.

В июле он подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому уехавших из республики фигурантов дел смогут судить заочно.

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