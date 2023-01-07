Лукашенко призвал власти сделать шаг навстречу уехавшим оппозиционерам

«Настало время, когда мы, представители власти, и вы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем», — цитирует его БЕЛТА.
По словам Лукашенко, тысячи бежавших из республики обращаются к властям с просьбой принять их на Родине.
«Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда», — добавил президент.
Ранее Лукашенко заявил, что его устраивает нынешняя оппозиция в стране, так как у неё нет народной поддержки.
В июле он подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому уехавших из республики фигурантов дел смогут судить заочно.