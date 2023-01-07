В Польше заявили, что пока не намерены передавать Украине очередные танки

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены», — сказал он. «Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать», — добавил он.
Как пояснил Моравецкий, польские власти сейчас ведут переговоры о создании «широкой коалиции стран, которые будут передавать Украине тяжелое вооружение». В частности, этот вопрос обсуждается властями Польши с Германией.
По неофициальной информации, которую передавало Польское радио, власти Польши отправили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Официальной информации о количестве поставленной техники нет, однако в правительстве информировали о большой партии переданной украинской стороне техники.
В качестве компенсации Польша рассчитывала получить немецкие танки Leopard. На вооружении польской армии есть также 126 таких танков в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.