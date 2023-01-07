В Турции надеются на продление прекращения огня на Украине

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта», — цитирует Калына телеканал A Haber.
Он сообщил, что Турция в ближайшие дни продолжит усилия, направленные на обеспечение прекращения огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. «Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне», — отметил Калын.
Он не исключил вероятность того, что Украина последует примеру России в вопросе прекращения огня. «Не исключено, что также будут созданы условия для повторной встречи переговорщиков», — сказал представитель турецкого лидера, напомнив о консультациях в Стамбуле в марте прошлого года.
По его мнению, продолжение конфликта чревато новыми разрушениями и жертвами, что необходимо осознавать как вовлеченным в него сторонам, так и поддерживающим их силам. «Идею диалога должны поддерживать как в РФ и на Украине, так в НАТО и США», — считает Калын.