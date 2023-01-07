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19:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский ввел санкции против Киркорова и Михалкова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении более сотни российских и украинских деятелей культуры. Соответствующий указ опубликован в субботу, 7 января, на официальном сайте украинского лидера.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из документа, ограничения затронули всего 119 лиц. В частности, в список попали режиссер Никита Михалков, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский и Лариса Долина, а также футболист Анатолий Тимощук.

Кроме того, санкции будут действовать против телеведущих Жанны Бадоевой, Леонида Якубовича и Дмитрия Киселева, юмористов Евгения Петросяна и Михаила Галустяна, а также рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

В тексте указа отмечается, что о решении украинских властей будут проинформированы компетентные органы Европейского союза, США и других государств. При этом Киев планирует поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер в отношении указанных лиц.

Ранее 7 января сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против семи священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

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