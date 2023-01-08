Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины

В пятницу США объявили о выделении очередного — крупнейшего — пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
«Вижу, что последнее время (в СМИ — ред.) мы говорим о долларах, о технике, которые выделяют европейские государства для Украины. Техника, которую выделяют для Украины — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами — это копейки, дойдет до них всего 15%. Переживать и беспокоиться не о чем», — заявил Кадыров в своем видеообращении в Telegram-канале.
В подписи к нему глава Чечни назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, в которой чиновники Запада и Украины разворуют эти средства.
«Единственное, о чем мы — воины и патриоты России — должны переживать, это то, что Россия может сесть за стол переговоров. Это единственное, чего мы должны бояться. Мы не должны бояться никаких (выделенных) долларов, техники, никакое оружие нам не страшно — даже снег и зима», — сказал Кадыров.
Он напомнил, что Россия сегодня «борется с шайтанами» на своей территории, а не на территории Украины. Кадыров призвал жестко спросить с руководства Украины, «почему они не забирают своих шайтанов с территории РФ».
«Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем… Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы… Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма», — заявил глава Чечни.