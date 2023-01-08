Клишас предложил «уйти из власти» игнорирующим Конституцию политикам

Ранее сенатор резко раскритиковал предложения ряда политиков о конфискации имущества у уехавших из страны россиян.
«О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи», — заявил сенатор.
С подобными инициативами, в частности, ранее выступали сенатор от Крыма Сергей Цеков и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, призывал рассматривать уехавших из России и критикующих власть как предателей и «врагов общества». По его мнению, вернуться назад такие граждане могут только после «предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование».
Из данных Росстата на 5 сентября (до объявления мобилизации) следовало, что из России с начала года выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в 2021-м. В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс., миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. в 2021 году. В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 23 тыс. против прироста на 2,5 тыс. в 2021-м).
Из данных ФСБ, опубликованных в ноябре, следует, что число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн), и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.