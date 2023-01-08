Данилов заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная “38-я параллель”. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы <…> Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, это “38-я параллель”, — сказал Данилов в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москвы якобы передают «месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня».
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950−1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.