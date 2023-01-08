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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Японии Кисида назвал ужасной ситуацию в Европе из-за энергозависимости от РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что европейские страны страдают в связи с ограничением на поставки нефти и газа из России. После начала СВО Европа попала в «ужасное положение», так как десятилетиями полагалась на стабильные и дешевые поставки энергоресурсов из РФ. Такое мнение политик выразил в эфире телеканала NHK.

Источник: AP 2022

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако вторжение России на Украину коренным образом изменило картину будущего (Европы.— “Ъ”), ситуация стала ужасной», — сказал Кисида (цитата по ТАСС).

По словам премьер-министра, ситуация в области энергетики изменилась не только в Европе, но и во всем мире. В частности, с прошлого года наблюдается нехватка различных энергоресурсов, добавил он. При этом господин Кисида считает, что Россия и некоторые другие государства «используют энергетику в качестве оружия».

Фумио Кисида также подчеркнул, что из-за географических особенностей Япония сильно зависит от поставок с Ближнего Востока. По его словам, для обеспечения страны энергоресурсами и выполнения задачи по декарбонизации Токио необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику.

Зависимость от дешевых поставок из России подтверждали и в самой Европе. В начале октября глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку европейское благосостояние строилось на дешевых российских энергоресурсах. Тогда он указал на затрудненный доступ и на важный для Евросоюза китайский рынок, с которым сотрудничали европейские страны для экспорта и импорта, а также трансфера технологий и инвестиций.

С 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза на морские перевозки российской нефти. Эмбарго на перевозку нефтепродуктов морским путем начнет действовать с 5 февраля текущего года.

Милена Костерева

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