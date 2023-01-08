Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
Популярное за сутки
Войска России провели операцию возмездия за удар по Макеевке
Жителей трех регионов России предупредили об аномальных морозах
СНБО: Киеву предлагают корейский сценарий мира
Главное
Спецоперация на Украине
18:46 (мск), источник: ТАСС

Президент Сербии сообщил о рекордном наплыве шпионов в страну из-за событий в Косове

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в Сербию из-за обострения в Косове и Метохии. Как заявил сербский лидер в воскресенье в эфире телеканала TV Pink, такого количества иностранных шпионов Белград не видел со Второй мировой войны.

Источник: Reuters

«В этот Новый год Белград стал новой Касабланкой. Мы регулярно получаем эти отчеты, не было шпионов, которые бы не оккупировали наши отели, столько шпионов никогда еще не было. Мы зафиксировали рекорд, перед Новым годом и после Нового года из-за всего, что происходило в Косове и Метохии, <…> с 20 декабря по 5 января было такое число шпионов, какого в Белграде не фиксировали со Второй мировой войны. Очевидно, что многие готовили самые разные вещи, иностранные службы делают свою работу», — заявил Вучич.

Ранее сербский лидер отмечал, что из-за кризиса на Украине в Сербии действуют многочисленные представители спецслужб со всего мира.

Обстановка в Косове и Метохии резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население стихийно сорганизовалось и дало отпор косоварам, которые ушли за реку Ибар.

8 декабря около 350 полицейских из Косова вторглись на населенный сербами север автономного сербского края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. В ответ сербское население перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.

26 декабря власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и министр внутренних дел республики Братислав Гашич заявили, что ВС Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность. 28 декабря ситуацию удалось стабилизировать.

Следите за развитием темыОбострение конфликта между Сербией и Косово
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого мы потеряли в 2022 году
Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта