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00:21 (мск), источник: © РИА Новости

Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени, заявив, что пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, действовать можно только по конституции.

Источник: © РИА Новости

Медведев в воскресенье написал в своем телеграм-канале, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но «если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени».

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«Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по конституции и по закону», — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Комментарии ряда депутатов и политических деятелей о предательстве последовали после того, как артист Артур Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему «наплевать» на РФ, даже если от страны останется одна область «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Депутат Евгений Попов не исключил, что вскоре появится мера наказания для таких людей, как Смольянинов, в виде аннуляции паспорта гражданина РФ. Клишас на это заявил, что гражданин РФ с аннулированным паспортом остаётся гражданином страны и обладает всеми правами, и «не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан».

Еще один депутат Султан Хамзаев попросит СК возбудить дело против артиста.

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