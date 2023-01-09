05:00 (мск), источник: ТАСС
В США освободили Ану Монтес, отбывавшую 25-летнее заключение за шпионаж в пользу Кубы
По данным The Washington Post, ее освободили досрочно за хорошее поведение.
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ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Бывший аналитик Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Ана Белен Монтес, отбывавшая 25-летнее тюремное заключение по обвинению в шпионаже в пользу Кубы, в пятницу, 6 января, вышла на свободу. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post.
Отмечается, что 65-летняя Монтес была освобождена досрочно за хорошее поведение. Заключение она отбывала в тюрьме базы морской авиации США в Форт-Уорте в штате Техас.
Как пишет издание, американские прокуроры признавали, что Монтес помогала Кубе исключительно из идейных соображений без какой-либо финансовой выгоды для себя. За передаваемую ей информацию она не получала никакого денежного вознаграждения. При этом, как подчеркивает газета, она вошла в число тех, кто нанес своей деятельностью наиболее значительный за всю историю урон американским спецслужбам.
Монтес, пуэрториканка по происхождению, была арестована в 2001 году и в марте 2002 года признала себя виновной. В 2002 году она была приговорена к 25 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Кубы. Кубинские власти тогда признали, что Монтес действительно снабжала информацией спецслужбы страны. Они подчеркивали, что она не получала за предоставляемую ею секретную информацию никаких гонораров.
В РУМО Монтес проработала свыше 15 лет, занимая в ведомстве ответственный пост в аналитической сфере и специализируясь на Вооруженных силах Кубы. Согласно открытым судебным документам, Монтес, в частности, сообщила кубинской разведке имена четырех американских агентов, действовавших под прикрытием на острове, а также передала информацию об используемых США методах наблюдения за кубинскими войсками.