06:51 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск
ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Наблюдатель группы «Викинг» засек в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинской армии, куда как раз навели российская РСЗО. Украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы «Викинга» (ЗВО), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.
Ранее РИА Новости публиковало кадры, на которых «Викинги» сжигают пункт иностранных наемников и обращают в бегство бойцов ВСУ под Марьинкой.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.