Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
56Главные события 2022 года в фотографиях
Популярное за сутки
Войска России провели операцию возмездия за удар по Макеевке
СНБО: Киеву предлагают корейский сценарий мира
Жителей трех регионов России предупредили об аномальных морозах
06:51 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Наблюдатель группы «Викинг» засек в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинской армии, куда как раз навели российская РСЗО. Украинские военные перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы «Викинга» (ЗВО), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

Ранее РИА Новости публиковало кадры, на которых «Викинги» сжигают пункт иностранных наемников и обращают в бегство бойцов ВСУ под Марьинкой.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США рассказали о панике в стране из-за России
Байден одной фразой поставил американцев в тупик
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов
Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена
Минобороны объявило об операции возмездия за удар по Макеевке
Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта