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11:05 (мск), источник: РБК

В Госдуме заявили об изменении тактики боевых действий в спецоперации

Президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин и командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин сменили тактику боевых действий, российская армия «научилась воевать», заявил член комитета Госдумы по обороне, бывший замкомандующего ЮВО Андрей Гурулев в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Враги пишут о смене тактики боевых действий нашим президентом, это правда, но это учеба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши вооруженные силы работают эффективнее», — написал Гурулев, отметив, что армия «научилась воевать», «признавать ошибки, анализировать и делать выводы».

Он также отметил, что после прихода Суровикина «к управлению боевыми процессами» США стали оказывать Украине больше поддержки и поставлять больше вооружения.

Кроме того, по словам Гурулева, мобилизованные, которых отправили в зону спецоперации, «обкатались в боевых действиях», также созданы новые части и подразделения, которые «в состоянии изменить ход боевых действий, возможно, не кардинально, но точно способны нанести значительный урон киевскому режиму на поле боя».

16 декабря Путин провел день в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации на Украине. По данным пресс-службы Кремля, глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими.

В конце декабря глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал «более жестокий» этап операции «Возмездие» на Украине. По его словам, специальная отдельная военная операция «Возмездие», прошедшая в конце октября, была лишь первым этапом. «Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул он.

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