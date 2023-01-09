Путин внес проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

В пояснительной записке к документу говорится, что предложение связано с решением Комитета министров Совета Европы прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом, согласно решению ГРЕКО, Москва должна продолжать выполнять обязанности, которые вытекают из этого соглашения, а права голоса в группе лишилась, как и права обсуждать доклады организации.
Такие условия Россия считает неприемлемыми, а потому президент прелагает денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО, говорится в пояснительной записке. В пакете документов к законопроекту также есть положительный отзыв правительства на инициативу президента.
Текст Конвенции, которую предложил денонсировать президент, предусматривает, что страны, которые ее подписали, на национальном уровне должны принимать меры для запрета подкупа публичных должностных лиц, членов национальных публичных собраний, компаний частного сектора. Также страны-подписанты соглашаются принимать меры против подкупа иностранных публичных лиц, международных парламентских собраний, судей и международных судов; противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем и злоупотреблению влиянием в корыстных целях.
Меры по борьбе с этими преступлениями, которые обязались взять на себя страны, подписавшие Конвенцию, предусматривают, в частности, уголовную ответственность в национальных уголовных кодексах, принятие законодательных мер и «содействие сбору доказательств» по таким делам.
Документ был ратифицирован Москвой в 2006 году Федеральным законом 25 июля 2006 года № 125-ФЗ.
В марте 2022 года глава МИД России Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение о выходе России из этой организации. Ответственность за это Москва возложила на Совет Европы: на следующий день после начала спецоперации на Украине организация осудила военные действия и приняла решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров.
В МИД, комментируя решение запустить процедуру выхода из Совета Европы, отмечали, что Россия — участник основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН. Покидая Совет Европы, она «остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых решит продолжать», говорилось в сообщении дипломатического ведомства.
В конце декабря МИД сообщил, что Россия решила покинуть Группу государств против коррупции и денонсировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию из-за дискриминации страны внутри организации. Правительство представило президенту предложение о выходе из документа 22 декабря. Однако для того, чтобы денонсировать соглашение, ратифицированное ранее в виде федерального закона, нужен новый федеральный закон, который и внес в Госдуму сегодня президент.