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12:34 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон рассказал о парадоксе Путина

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе российского лидера Владимира Путина, пишет газета The Telegraph.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — подчеркнул политик в эфире программы Les Rencontres du Papotin.

Издание уточнило, что Макрон еще с начала спецоперации на Украине призывал поддерживать диалог с Путиным, при этом все равно критически высказывался о Москве из-за боевых действий. Кроме того, политик обещал украинцам, что Париж «поможет им победить».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по словам Владимира Путина, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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