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13:58 (мск), источник: © РИА Новости

Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии

МИНСК, 9 янв — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в ушедшем году были реализованы решения, определившие выход России и Белоруссии на принципиально новый этап интеграции.

В понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с госсекретарем СГ.

«Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции. За все время действия союзного договора столь предметной постановки задач для правительств, республиканских и федеральных ведомств просто не было», — подчеркнул Мезенцев.

По его словам, практика реализации программ Союзного государства и их финансирования из союзного бюджета нисколько не потеряла свою актуальность. Напротив, в условиях жесткого внешнего давления, в которых сейчас существуют Белоруссия и Россия, роль союзных программ и совместный ответ на технологические вызовы приобретают особую значимость, особенно в сфере импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности экономик двух стран, подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Четвертого ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все 28 союзных программ, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021−2023 годы.

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