Мезенцев заявил о новом этапе интеграции России и Белоруссии

В понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с госсекретарем СГ.
«Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции. За все время действия союзного договора столь предметной постановки задач для правительств, республиканских и федеральных ведомств просто не было», — подчеркнул Мезенцев.
По его словам, практика реализации программ Союзного государства и их финансирования из союзного бюджета нисколько не потеряла свою актуальность. Напротив, в условиях жесткого внешнего давления, в которых сейчас существуют Белоруссия и Россия, роль союзных программ и совместный ответ на технологические вызовы приобретают особую значимость, особенно в сфере импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности экономик двух стран, подчеркнул госсекретарь Союзного государства.
Четвертого ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все 28 союзных программ, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021−2023 годы.