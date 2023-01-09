Песков прокомментировал сообщения СМИ об амнистии бойцов «Вагнера»

Ранее в СМИ появились утверждения, что первая группа бывших заключенных — бойцов «Вагнера» завершила полугодовой контракт и получила помилование.
«Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента, с точки зрения законодательства [есть] определенная процедура, которая начинается в самих местах [содержания] заключенных, документальная процедура, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, и финализируется указом президента. Здесь я могу сказать, что, естественно, любое помилование [осуществляется] только в строгом соответствии с законом», — сказал журналистам в пятницу представитель Кремля, отвечая на вопрос, подписывал ли президент бумаги о помиловании бывших заключенных — бойцов «Вагнера». Также на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить подобные случаи, Песков подчеркнул, что «помилование осуществляется в четком соответствии с законом».