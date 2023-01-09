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13:36 (мск), источник: ТАСС

Песков прокомментировал сообщения СМИ об амнистии бойцов «Вагнера»

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Помилование заключенных в Российской Федерации возможно только в соответствии с законодательством и при наличии указа президента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появились утверждения, что первая группа бывших заключенных — бойцов «Вагнера» завершила полугодовой контракт и получила помилование.

«Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента, с точки зрения законодательства [есть] определенная процедура, которая начинается в самих местах [содержания] заключенных, документальная процедура, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, и финализируется указом президента. Здесь я могу сказать, что, естественно, любое помилование [осуществляется] только в строгом соответствии с законом», — сказал журналистам в пятницу представитель Кремля, отвечая на вопрос, подписывал ли президент бумаги о помиловании бывших заключенных — бойцов «Вагнера». Также на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить подобные случаи, Песков подчеркнул, что «помилование осуществляется в четком соответствии с законом».

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