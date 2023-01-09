Песков призвал не придавать значения слухам о мобилизации

По словам Пескова, «не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам». «Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Президент Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле уже обещали, что вторая волна мобилизации не планируется. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко также утверждала, что эта тема не обсуждалась властями. О новой волне мобилизации в России говорили украинские власти.