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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков призвал не придавать значения слухам о мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что информация о мобилизации может поступать только от официальных властей. Он призвал не доверять сообщениям по этой теме, распространяемым в Telegram-каналах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, «не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам». «Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Президент Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле уже обещали, что вторая волна мобилизации не планируется. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко также утверждала, что эта тема не обсуждалась властями. О новой волне мобилизации в России говорили украинские власти.

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