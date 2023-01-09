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14:04 (мск), источник: ТАСС

Борьба с коррупцией, французские танки и слова Смольянинова. Темы брифинга Пескова

Причины и последствия денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, вопросы доверия Кремля военным, западные поставки оружия Киеву, спекуляции вокруг сценариев завершения украинского конфликта и слова актера Артура Смольянинова о специальной военной операции стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он продолжит заниматься темой образования и проведет обстоятельную беседу с министром просвещения Сергеем Кравцовым. В числе вопросов для обсуждения — проблемы с детскими садами, капитальный ремонт, оснащение школ.

Другие совещания президента будут носить непубличный характер.

О денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Денонсация связана с прекращением членства РФ в Совете Европы. «Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал — я имею в виду внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией».

Борьба с коррупцией в России — это «не компанейщина», это «последовательные многолетние действия, которые будут продолжаться».

Действительно, «определенные сложности могут возникнуть» при выдаче преступников из-за рубежа. «Что до нашего взаимодействия с недружественными странами, то этого взаимодействия нет». Поэтому особых изменений в части экстрадиции в Кремле не ждут.

О помиловании заключенных

В части помилования, в том числе бойцов «Вагнера», есть «определенная процедура, которая начинается в самих местах заключения — документальная процедура, — потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне».

«Помилование может осуществляться только указом президента», оно «может быть выполнено только в строгом соответствии с законом».

О доверии Кремля министерству обороны

«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, полностью легитимным источником информации о том, что происходит в специальной военной операции, является министерство обороны».

О новой волне мобилизации: «Все на этот счет было много раз сказано».

«Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам».

«Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации».

О якобы идущих контактах Дмитрия Козака с западными институтами

Заявления Киева, что замглавы администрации президента РФ якобы находится в контакте с Западом для достижения «корейской модели» урегулирования на Украине «несправедливы, никто об этом не говорит». «Это очередная утка».

«У них [на Украине] действительно были какие-то сообщения — про другого человека с фамилией Козак. У них то ли в Раде есть человек с такой фамилией».

О поставках французских танков на Украину

«Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении». Страны Запада и в целом НАТО «вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину, причем в поставки вооружений».

«Принципиально эти поставки вооружений ничего на Украине изменить не смогут и не могут», они «могут только добавить боли украинскому народу». «Сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны».

«Что касается отношений» Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, «они поддерживают контакт, есть паузы в диалоге». На прошлом этапе контакты были очень активными, несмотря на «глубокие разногласия».

Об уходе мировых компаний из РФ

«Я, к сожалению, не обладаю точными данными». «Есть компании, которые остались на нашем рынке. Кто-то ушел». Рынок устроен так, что «не терпит пустоту, она постоянно заполняется».

«Любая компания, которая работает на нашем рынке — компания отечественная или иностранная», — обязательно должна заниматься «развитием нашего народного хозяйства, то бишь экономики».

О беспорядках в Бразилии

«Самым решительным образом осуждаем зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Лулу да Силву». РФ также поддерживает восстановление законными властями «порядка и законности».

О заявлениях Артура Смольянинова

«Ничего хорошего в Кремле не думают» о словах актера. «Важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства». Антироссийские заявления актера Артура Смольянинова вызвали ранее широкий резонанс. Ряд парламентариев предложили возможные меры в отношении граждан РФ, выступающих против своей страны.

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