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18:18 (мск), источник: © РИА Новости

В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет.

Источник: AP 2022

«Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается», — говорится в документе.

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