18:18 (мск), источник: © РИА Новости
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним
Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет.
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«Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается», — говорится в документе.