Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии «второй фронт» призрачными

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы «Бук», но грузинские власти отказали.
«Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России “второй фронт”, похоже, становятся все более призрачными. Хотя так называемые “союзники” продолжают давить на Тбилиси, прилагая немало усилий, чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру», — написал он.
По мнению парламентария, власти Грузии «извлекли уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии и не собираются втягиваться в войну “до последнего грузина”.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Касьянов также заявлял, что Тбилиси игнорирует просьбы Киева о помощи в передаче техники военного или двойного назначения.