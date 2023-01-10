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Спецоперация на Украине
00:20 (мск), источник: © РИА Новости

Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии «второй фронт» призрачными

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Попытки Запада открыть против России «второй фронт» на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы «Бук», но грузинские власти отказали.

«Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России “второй фронт”, похоже, становятся все более призрачными. Хотя так называемые “союзники” продолжают давить на Тбилиси, прилагая немало усилий, чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру», — написал он.

По мнению парламентария, власти Грузии «извлекли уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии и не собираются втягиваться в войну “до последнего грузина”.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Касьянов также заявлял, что Тбилиси игнорирует просьбы Киева о помощи в передаче техники военного или двойного назначения.

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