Источник: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО

«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии», — сказал собеседник агентства.
В ноябре прошлого года стало известно о планах опробовать эту винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях спецоперации.
В октябре 2022 года Владислав Лобаев, основатель производства высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms, сообщил в интервью РИА Новости о создании новой «самозарядки» на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в боевых действиях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.