Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители

«Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни… Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — написал он.
Дискуссия о наименовании Артемовска развернулась в социальных сетях. Так, журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев высказался в защиту названия Бахмут, которое сейчас использует киевский режим. Он напомнил, что так именовалось поселение, основанное еще в 1571 году русским царем Иваном Грозным.
При этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала сохранение названия Артемовск, которое город получил в честь советского политического и революционного деятеля Федора Сергеева, более известного как Товарищ Артем. По ее словам, это более привычно для местных жителей. Журналистка подчеркнула, что в конечном итоге решение должны принимать сами горожане.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.