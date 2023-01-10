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10:54 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Вопрос с названием города Артемовска должны решать его жители, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

«Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни… Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — написал он.

Пушилин напомнил, что в марте прошлого года населенным пунктам ДНР, ранее находившимся под контролем Украины, вернули их наименования по состоянию на 11 мая 2014 года.

Дискуссия о наименовании Артемовска развернулась в социальных сетях. Так, журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев высказался в защиту названия Бахмут, которое сейчас использует киевский режим. Он напомнил, что так именовалось поселение, основанное еще в 1571 году русским царем Иваном Грозным.

При этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала сохранение названия Артемовск, которое город получил в честь советского политического и революционного деятеля Федора Сергеева, более известного как Товарищ Артем. По ее словам, это более привычно для местных жителей. Журналистка подчеркнула, что в конечном итоге решение должны принимать сами горожане.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

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