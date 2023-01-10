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12:54 (мск), источник: ТАСС

В ДНР заявили, что Артемовск и Соледар близки к освобождению

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) близок к освобождению от украинских вооруженных формирований. Об этом заявил во вторник врио главы республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску (украинское название Бахмут — прим. ТАСС), и к Соледару, наверное, в какой-то большой части. Почему? Потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город близок к освобождению, дается это очень большой ценой. Сейчас уже сместились бои в западную часть», — сказал он.

Как уточнил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1», «Артемовск близок к освобождению».

Накануне командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден. 7 января полковник ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.

Артемовск и Соледар находятся на территории ДНР. Сейчас в городах идут ожесточенные бои.

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