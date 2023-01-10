В ДНР заявили, что Артемовск и Соледар близки к освобождению

«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску (украинское название Бахмут — прим. ТАСС), и к Соледару, наверное, в какой-то большой части. Почему? Потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город близок к освобождению, дается это очень большой ценой. Сейчас уже сместились бои в западную часть», — сказал он.
Как уточнил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1», «Артемовск близок к освобождению».
Накануне командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден. 7 января полковник ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар и поселки вокруг него.
Артемовск и Соледар находятся на территории ДНР. Сейчас в городах идут ожесточенные бои.