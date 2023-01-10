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15:51 (мск), источник: © РИА Новости

Польша обратилась к США с просьбой помочь получить от Германии репарации

ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Польша обратилась к американскому конгрессу с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны, заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

Источник: © РИА Новости

«Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости», — объяснил он.

Мулярчик подчеркнул, что Варшава рассчитывает на поддержку Вашингтона в этом вопросе.

На минувшей неделе польский МИД сообщил, что Германия официальной нотой уведомила об отказе вести переговоры о репарациях. Как заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, это станет большой проблемой для Берлина и шагом, которого он будет стыдиться.

Осенью прошлого года Польша по дипломатическим каналам потребовала от Германии выплатить 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за Вторую мировую войну.

Варшава направила ноту 50 странам, а также международным организациям, объясняя свое право на эти выплаты.

Как указали в немецком правительстве, Германия считает, что уже выплатила достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.

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