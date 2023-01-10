Чавушоглу поддержал план Киева из десяти пунктов по урегулированию

Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его «план мирного урегулирования» на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале. Зеленский до этого сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом подтвердил открытость РФ к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
«Мы верим, что эта война завершится за столом переговоров. Будет лучше, если мы добьемся этого как можно скорее. В Стамбуле в марте прошлого года были определенные наработки, но появились новые параметры, реальности. Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из 10 пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план, ведем работу над этим. Ставим целью председательствовать по некоторым пунктам. Турция ведет активную работу в этом направлении», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в ЮАР.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого «мирного плана» Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть «мирным».