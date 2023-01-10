Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за Украины

Союзники по НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции (трансляция велась в Twitter). По его словам, блокам удалось предоставить «беспрецедентный объем» помощи Украине в течение месяцев.
«Когда запасы истощаются, есть только одно долгосрочное решение — это производить больше», — добавил генсек НАТО, в связи с этим министры обороны НАТО осенью 2022 года договорились увеличить запасы вооружения и оборудования.
Столтенберг подчеркнул, что нужно создать достаточно запасов для защиты территории альянса и для предоставления Киеву поддержки, а «помощь Украине важнее соблюдения стандартов по поддержанию уровня запасов» (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД Германии Анналена Бербок указывала в августе прошлого года на «абсолютный дефицит собственных запасов». Газета The Times писала, что военная помощь Киеву со стороны Великобритании иссякнет к концу 2022 года. Издание Le Monde отмечало, что запасы Франции и других западных стран исчерпались до «критических значений».
При этом Вашингтон поставляет Киеву излишки, не используя собственный «неприкосновенный запас», зарезервированный американской армией на случай непредвиденных обстоятельств.
Власти России критикуют поставки странами Запада оружия Украине. В Кремле заявляли, что это не помешает Москве добиться поставленных задач, а полученная Киевом техника будет легитимной целью для российских военных.