Медведев пригрозил новыми уголовными мерами за срыв гособоронзаказа

Власти «в случае необходимости» будут применять «новые меры уголовного наказания» за срыв гособоронзаказа. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев — он же является заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Видеозапись выступления Медведева при посещении АО «61-й бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге опубликована в его телеграм-канале.
В начале выступления Медведев сообщил, что подписал документ о создании рабочей группы по контролю за производством вооружений, военной техники и средств поражения.
«Я хочу напомнить, что никто не отменял ответственности, и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства. И в случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК. Это новые нормы, они еще не применялись, но в случае необходимости мы их будем применять», — сказал Медведев.
Он отметил, что главной темой совещания стало производство, ремонт и поставки танков.
Президент Владимир Путин 26 декабря назначил Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было. Военно-промышленная комиссия занимается организацией и координацией деятельности федеральных ведомств по вопросам государственной политики в сфере ВПК, разработкой концепций и планов, контролем за их исполнением. До 2014 года она существовала в структуре правительства, однако в сентябре 2014 года ее переподчинили напрямую президенту.
Вместе с Медведевым в новый состав комиссии Путин включил главу МЧС Александра Куренкова, в коллегию комиссии — председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, замминистра экономического развития Максима Колесникова, замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского и еще нескольких человек. Тем же указом из состава комиссии исключен бывший глава ФАС Игорь Артемьев.
В сентябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за повторное нарушение условий гособоронзаказа. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет (ст. 201.1 УК). При этом возможно освобождение от уголовного наказания, если нарушения добровольно устранены.
Если преступление повлекло причинение государству ущерба в сумме, составляющей не менее 5% от цены такого госконтракта, но не менее 5 млн руб., или задание гособоронзаказа не было выполнено, нарушителю может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Также УК дополнился новыми статьями, которые вводят наказание за отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения гособоронзаказа, а также санкции за такие преступления для должностных лиц.