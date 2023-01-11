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06:09 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов отреагировал на решение США обучить украинцев применять ЗРК Patriot

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Решение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — сказал он.

При этом Антонов отметил, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий Вашингтона.

Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Президент России Владимир Путин, назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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