Россияне в опросе назвали политика 2022 года

«Российским политиком минувшего года по версии россиян стал Владимир Путин (55%). Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 г.) — в ходе декабрьских опросов его в среднем называл каждый второй россиянин (53%). Максимум пришелся на 2014−2015 годы — 71−74%», — следует из результатов исследования.
Отмечается, что следом за главной государства с «ощутимым отрывом» следует премьер-министр Михаил Мишустин — политиком 2022 года его считает каждый пятый россиянин (21%). При этом в топ-3 Мишустин входит третий год подряд с приходом в правительство РФ в 2020 году, говорится в исследовании. Третье место занял глава МИД РФ Сергей Лавров, его назвали 13% респондентов.
Также 25% граждан затруднились назвать политика ушедшего года, а 7% ответили, что таких нет, следует из результатов исследования.
В прошлом году почти 40% россиян назвали Путина политиком 2021 года, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Россияне также называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и других.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 24 и 27 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.