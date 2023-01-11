В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России

«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — сказал Песков на просьбу прокомментировать эту информацию.
Украинские СМИ со ссылкой на управление разведки Минобороны Украины ранее написали, что ФСБ РФ якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий “А”, “Б” и “В”».
Пескову уже не в первый раз приходится опровергать недостоверные публикации.
Так, в понедельник представитель Кремля назвал фейком сообщения анонимных Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в стране.
Пресс-секретарь призвал не придавать большого значения распространяемым в сети материалам. Он напомнил, что первоисточник информации такого рода — официальная власть во главе с президентом России.