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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем — более предпочтительный вариант, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Его попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине. Пескова спросили, изменилась ли позиция России или переговоров в нынешней ситуации по-прежнему быть не может.

«Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — отметил Песков.

«Ну, конечно», — добавил он, отвечая на вопрос о том, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует соответствующий закон.

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