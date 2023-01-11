В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной

Его попросили прокомментировать слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия сейчас якобы выражает готовность к переговорам по Украине. Пескова спросили, изменилась ли позиция России или переговоров в нынешней ситуации по-прежнему быть не может.
«Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — отметил Песков.
«Ну, конечно», — добавил он, отвечая на вопрос о том, что возможности переговоров нет, пока на Украине действует соответствующий закон.