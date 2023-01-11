Нефтяные потери, помощь Запада Украине и «Чебурашка-оккупант». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. После 13:00 мск ожидается совещание с членами правительства. Возможны публичные реплики главы государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова в закрытом режиме расскажет о мерах поддержки граждан на новых территориях, но затем даст СМИ сжатое изложение своего доклада.
На вторую половину дня запланирован международный телефонный звонок.
О возможных потерях из-за потолка цен
Правдивы ли оценки Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), что Россия будто бы теряет по €160 млн ежедневно из-за «потолка цен» на нефть, «лучше спрашивать наших специалистов», в том числе из профильных ведомств.
«Я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозным оценкам», которые спекулятивны «для такого турбулентного периода», тем более что ответные меры РФ еще фактически не начинали действовать.
Каким будет ответ РФ на ожидающиеся новые ценовые потолки со стороны G7, «с ходу вряд ли это кто-то скажет». «Разумеется, Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы». Любые дискриминационные меры «будут встречать противодействие». «Россия будет балансировать свои интересы, это можно сказать однозначно — рынок позволяет это делать».
Об объемах помощи Запада Украине
Песков прокомментировал подсчеты ТАСС о том, что объем военной помощи Запада Украине с начала СВО почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ. «Пока мы видим, что страны коллективного Запада — все страны — члены [Североатлантического] альянса во главе с Соединенными Штатами Америки — подтверждают свою готовность дальше выделять свои деньги и накачивать Украину вооружениями».
«Вместе с тем мы наблюдаем определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран», а также «запасами вооружений и амуниции».
«Констатируем трезвые голоса, которые робко — робко — интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм». «Украина тоже страдает от этого недуга» — коррупции, — поэтому значительные средства идут не на то, на что выделены. Тем не менее деньги Киеву продолжат поступать, несмотря на раздражение на Западе.
О поставках турецких вооружений Украине
«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений — вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Безусловно, мы все внимательно это отслеживаем».
«Турция имеет свои обязательства — страна — член НАТО, — свои двусторонние отношения». России «это известно», но Москву и Анкару «объединяют партнерские отношения, основанные на взаимном понимании, взаимной выгоде», а также взаимном уважении и «взаимной готовности обсуждать» сложные вопросы.
Об перспективах освобождения Соледара
«Давайте не будем спешить, дождемся все-таки официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении».
«Успех военных действий будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции».
При этом «тактические успехи тоже очень важны» — «они достаются дорогой ценой», героизмом российских военных. Это «повод для гордости за наших бойцов».
О готовности РФ к переговорам по Украине
«Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. И, безусловно, достижение наших целей мирными политико-дипломатическим путями является предпочтительным вариантом».
Поскольку украинские законы запрещают президенту этой страны «вести с нами диалог, и западники не склонны разрешать Киеву проверять какую-то гибкость в этом вопросе, говорить, что есть какие-то перспективы, не приходится».
О войне Запада против России
При желании можно, конечно, говорить, что по сути идет международная война против России.
О якобы введенных ограничениях на выезд военнообязанных
Утверждения украинской разведки, что ФСБ якобы запретила выезд за рубеж годным к военном службе россиянам, — «это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так».
О предоставлении гражданства РФ лишенному украинского паспорта Виктору Медведчуку
«Ничего не могу сказать на этот счет».
О желании Армении привлечь Совбез ООН к урегулированию в Нагорном Карабахе
Между Москвой и Ереваном, в том числе по этой проблеме, постоянно идут рабочие контакты на различных уровнях.
«Понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта».
Почему жителям Украины не рекомендуют смотреть фильм «Чебурашка», считая этого персонажа «оккупантом», «это надо не нам объяснять, это не наша проблема». «Это родителям надо объяснять детям Украины».