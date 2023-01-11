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13:32 (мск), источник: РАПСИ

Москалькова просит власти Турции прекратить поставки оружия на Украину

МОСКВА, 11 янв — РАПСИ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставки оружия на Украину.

Спецоперация на Украине
Источник: пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

«Вы сказали очень важную вещь о необходимости прекращения огня, потому что именно это является главным нарушением прав человека: права на жизнь, здоровье и достойное существование. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой прекратить поставку оружия Украине для дальнейшей эскалации этой ситуации», — сказала Москалькова в ходе встречи с Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Кроме того, российский омбудсмен подчеркнула, что будет благодарна турецким коллегам за содействие во взаимном возвращении и оказании медицинской помощи раненым и гражданским лицам, а также воссоединении детей и родителей.

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