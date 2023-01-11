Москалькова просит власти Турции прекратить поставки оружия на Украину

«Вы сказали очень важную вещь о необходимости прекращения огня, потому что именно это является главным нарушением прав человека: права на жизнь, здоровье и достойное существование. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой прекратить поставку оружия Украине для дальнейшей эскалации этой ситуации», — сказала Москалькова в ходе встречи с Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
Кроме того, российский омбудсмен подчеркнула, что будет благодарна турецким коллегам за содействие во взаимном возвращении и оказании медицинской помощи раненым и гражданским лицам, а также воссоединении детей и родителей.