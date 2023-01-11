В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине

«Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент (Реджеп Тайип. — Прим. ред.) Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, подобные сведения служат интересам тех, кто хочет подорвать усилия Анкары по мирному урегулированию.
О поставках с ноября прошлого года кассетных боеприпасов Украине со стороны Турции сообщало издание Foreign Policy, ссылаясь на представителей США и ЕС.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорить о достоверности этих сообщений трудно. По его словам, Москва отслеживает ситуацию. Представитель Кремля напомнил, что Анкара поставляет Киеву беспилотники Bayraktar и, как член НАТО, «имеет свои обязательства».
Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии.
Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что отправка вооружений ВСУ не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.