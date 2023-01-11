Путин раскритиковал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолеты: что вы дурака валяете?

«Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Ну нет на предприятиях контрактов на 2023 год. Че тут говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока», — сказал Путин.
Мантуров попытался объяснить президенту: «У Минпромторга есть контракты и по Министерству обороны и по гражданской линии, и ГТЛК, это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано с учетом испытаний, сертификации и программы импортозамещения».
Однако Владимир Путин продолжил: «Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну я же вам говорю. Ладно, давайте, когда закончим совещание, я свами поговорю, что мы с вами сейчас пикироваться будем?», — сказал президент.
Глава государства настаивал, что предприятия должны понимать свои перспективы и объем заказов, чтобы устанавливать необходимый объем производственных мощностей. «Когда будут паспорта, когда будут контракты?», — спросил президент.
В ходе своего выступления Денис Мантуров также рассказал, что 63 новых самолетов планируется поставить авиакомпании «Аэрофлот» по программе льготного лизинга воздушных судов в 2023—2025 годах. По его словам, на реализацию программы в текущем году планируется направить 175 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что у Владимира Путина нет серьезных нареканий к работе главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова и это был «обычный рабочий процесс».